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ЭКОНОМИКА РБ
В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ЭТОМ ГОДУ РЕАЛИЗУЕТСЯ 97 ИНВЕСТПРОЕКТОВ
13:33 15.08.2022
В Гомельской области в этом году реализуется 97 инвестпроектов. Об этом сообщил председатель облисполкома Иван Крупко.
«До конца пятилетки в Буда-Кошелевском, Гомельском, Добрушском, Мозырском, Петриковском, Речицком, Светлогорском районах и Гомеле создадим 12 новых производств. Каждое с численностью более 100 работников. Это живой план, который будет дополняться», - уточнил Иван Крупко, которого цитирует Telegram-канал «Гомельщина официально».
По его словам, уверенный оптимизм вселяет Петриковский ГОК, работа которого на полную мощность потребует 1225 работников.
«Белоруснефть» планирует в Речицком районе строительство завода с трудоустройством 104 человек. Светлогорские ЦКК и Химволокно реализуют 2 проекта с общим числом рабочих мест 292», - привел примеры Иван Крупко.
В I полугодии в области создано рабочих мест 78% от задания.
«К концу года мы сможем обеспечить высокопроизводительными рабочими местами значительно большее количество человек, чем планировали», - заключил чиновник.
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