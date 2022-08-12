В Гомельской области в этом году реализуется 97 инвестпроектов. Об этом сообщил председатель облисполкома Иван Крупко.

«До конца пятилетки в Буда-Кошелевском, Гомельском, Добрушском, Мозырском, Петриковском, Речицком, Светлогорском районах и Гомеле создадим 12 новых производств. Каждое с численностью более 100 работников. Это живой план, который будет дополняться», - уточнил Иван Крупко, которого цитирует Telegram-канал «Гомельщина официально».

По его словам, уверенный оптимизм вселяет Петриковский ГОК, работа которого на полную мощность потребует 1225 работников.

«Белоруснефть» планирует в Речицком районе строительство завода с трудоустройством 104 человек. Светлогорские ЦКК и Химволокно реализуют 2 проекта с общим числом рабочих мест 292», - привел примеры Иван Крупко.

В I полугодии в области создано рабочих мест 78% от задания.

«К концу года мы сможем обеспечить высокопроизводительными рабочими местами значительно большее количество человек, чем планировали», - заключил чиновник.