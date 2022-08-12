Средства на разработку стандартов предлагается частично возмещать. Это было отмечено 11 августа 2022 г. на заседании общественно-консультативного (экспертного) совета по развитию предпринимательства, на котором обсуждался проект постановления Совета министров о субсидиях на разработку стандартов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, проект подготовлен в рамках выполнения программы «Качество 2021-2025», в соответствии с которой ведомству совместно с органами государственного управления и концернами поручено проработать вопрос возможности предоставления субсидий организациям на возмещение части расходов, понесенных ими в ходе разработки межгосударственных и государственных стандартов, включая проведение нормативно-технической и метрологической экспертиз этих документов.

«Данное постановление позволит активизировать и расширить участие организаций промышленности и бизнеса в разработке государственных и межгосударственных стандартов, – отметил первый заместитель председателя Госстандарта Дмитрий Барташевич, обращаясь к участникам заседания. – Использование ими такого инструмента положительно скажется на развитии стандартизации в нашей стране. Вовлечение организаций в этот процесс ускорит темпы и сократит сроки разработки востребованных современных стандартов для повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции».

Проект постановления предусматривает возмещение денежных средств для субъектов хозяйствования-разработчиков в размере 75% от фактически понесенных расходов, но не более 320 базовых величин. Это фактически понесенные расходы, которые были непосредственно направлены на выполнение работы: оплата труда, перевод с иностранного языка, проведение нормативно-технической и метрологической экспертиз.

Такой подход обеспечит разумный баланс интересов государства, нацеленного на производство современной, качественной и безопасной продукции, и белорусских субъектов хозяйствования, стремящихся выпускать конкурентоспособные товары.

Субсидии из республиканского бюджета будут предоставляться при условии, что стандарт был впервые включен в план государственной стандартизации и после завершения разработки введен в действие в Республике Беларусь.

Данное решение будет принимать комиссия, создаваемая Госстандартом, на основе присвоения баллов по установленным критериям оценки: качество разработки стандарта и соблюдение сроков его разработки.

Активную дискуссию вызвали вопросы, связанные с определением условий, при которых субъект получает право на выделение субсидии, а также алгоритма использования критериев.

По итогам заседания проект в целом был одобрен. После уточнения отдельных положений он будет направлен на публичное обсуждение, а также согласование в государственные органы.