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ЭКОНОМИКА РБ
ЛУКАШЕНКО ПОТРЕБОВАЛ ПОВЫСИТЬ ЛОКАЛИЗАЦИЮ СОБИРАЕМЫХ ВЕЛОСИПЕДОВ И МОТОЦИКЛОВ
13:11 15.08.2022
Лукашенко потребовал большей локализации на отечественных производствах, и в частности на мотовелозаводе, во время посещения сегодня этого предприятия.
Он обратил внимание, что многие комплектующие в настоящее время закупаются за рубежом, и подчеркнул, что надо стремиться к тому, чтобы делать свое. Например, по отдельным изделиям локализация только порядка 20%, а в условиях нынешней обстановки в мире, санкционного давления такой подход несет в себе определенные риски.
"Мы должны делать свое! – заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба. - То, что завез запчасти, собрал здесь… Это хорошо с китайцами (комплектующие мотовелозавод закупает в Китае - прим.) у нас добрые отношения. Это должно быть свое, насколько возможно. И так по всем мотоциклам и велосипедам".
Лукашенко в целом остался недоволен увиденным, отметив медленную реализацию ранее намеченных планов. В связи с этим он высказал жесткую критику в адрес ответственных лиц.
"Нечего смотреть. Это не работа! Эта работа никому не нужна", - сказал Лукашенко.
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