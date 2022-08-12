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ЭКОНОМИКА РБ
ЕАБР ПРОГНОЗИРУЕТ СОХРАНЕНИЕ ВЫСОКОЙ ИНФЛЯЦИИ В БЕЛАРУСИ ДО КОНЦА ГОДА
12:59 15.08.2022
ЕАБР подтверждает свой прогноз сохранения высокого уровня инфляции в Беларуси до конца 2022 года. Об этом говорится в еженедельном макроэкономическом обзоре аналитиков ЕАБР.
«Базовый прогноз 18% на конец текущего года сохраняет актуальность», - прогнозирует ЕАБР.
В сообщении отмечается, что инфляция в Беларуси в июле составила 18,1% в годовом выражении после 17,6% в июне.
«Ускорение роста цен, как и месяцем ранее, объясняется давлением со стороны производственно-логистических цепей и сформированной во II квартале недооцененности белорусского рубля к российскому. Продолжает сдерживать рост потребительских цен снижение стоимости плодоовощной продукции, которое идет быстрее сезонных темпов. В целом динамика инфляции складывается в рамках ожиданий аналитиков банка», - говорится в обзоре.
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