Доходы бюджета Брестской области, контролируемые налоговыми органами, за 7 месяцев 2022 года составили 1,3 млрд рублей и увеличились к аналогичному уровню прошлого года на 15,7%, или 0,2 млрд рублей в фактических ценах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, самым крупным доходным источником бюджета области традиционно остается подоходный налог, который занимает 40% от общего объема поступлений. Следующими по значимости являются налог на прибыль (17%), налог на добавленную стоимость (11%), акцизы (5%), налог при упрощенной системе налогообложения (5%), налог на недвижимость (4%).

Основной вклад в формирование консолидированного бюджета области внесли субъекты хозяйствования, осуществляющие деятельность в таких отраслях как оптовая и розничная торговля (26% поступлений), обрабатывающая промышленность (20%), строительство (8%), снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом (7%), транспорт и связь (6%).