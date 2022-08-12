На более чем миллиард рублей строительно-монтажных работ за полугодие выполнил стройкомплекс Гомельской области. Об этом сообщил председатель облисполкома Иван Крупко на торжественном собрании в канун Дня строителя.

По его словам, вклад гомельских строителей в республиканский объем этих работ - порядка 16%.

Иван Крупко отметил выполнение за январь-июнь доведенного задания по вводу жилья.

«Более чем на 86% от плана построили жилых помещений для многодетных. Благодаря вашей работе в этом году новоселье уже справили почти 1200 многодетных семей», - сказал Иван Крупко, которого цитирует Telegram-канал «Гомельщина официально».

Глава региона отметил активное освоение нашими стройорганизациями внешних рынков. За полтора последних года, экспорт услуг строительной отрасли составил более $100 млн.

«На территории России работа ведется по самым разным направлениям: промышленные, социальные объекты, жилье, дороги и инфраструктура. И что особенно приятно, портфель заказов постоянно увеличивается», - обозначил перспективу Иван Крупко.