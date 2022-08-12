ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
15.08.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛОРУССКИХ СЭЗ ЗАФИКСИРОВАН РЕКОРДНЫЙ ОБЪЕМ ЗАЯВЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ПО НОВЫМ ПРОЕКТАМ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА


11:50 15.08.2022

В белорусских СЭЗ зафиксирован рекордный объем заявленных инвестиций по новым проектам за последние три года.

Как сообщает сайт Минэкономики, в I полугодии 2022 года состав резидентов СЭЗ пополнился 15 новыми предприятиями с объемом заявленных инвестиций $141 млн и планами по созданию 760 новых рабочих мест. Среди наиболее крупных проектов – организация производств в Брестском, Свислочском и Полоцком районах.

Притоку резидентов способствуют: непрерывная работа администраций СЭЗ по поиску новых инвесторов, регулярные презентации их возможностей на международных конференциях и выставках, принятые правительством в апреле 2022 г. решения по расширению границ данных территорий для реализации значимых инвестпроектов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 15.08.2022
валюта курс
EUR 2.6482
USD 2.5797
RUB 4.2321
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.08.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6482 -0.0065
USD 2.5797 +0.0029
RUB 4.2321 -0.0162
все курсы архив

Курсы в банках
на 15.08.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6400 2.6550
USD 2.5630 2.5800
RUB 3.3000 4.2500
подробнее

Конвертация в банках
на 15.08.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0230 1.0350
EUR/RUB 62.0000 79.7000
USD/RUB 61.0000 77.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте