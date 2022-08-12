В белорусских СЭЗ зафиксирован рекордный объем заявленных инвестиций по новым проектам за последние три года.

Как сообщает сайт Минэкономики, в I полугодии 2022 года состав резидентов СЭЗ пополнился 15 новыми предприятиями с объемом заявленных инвестиций $141 млн и планами по созданию 760 новых рабочих мест. Среди наиболее крупных проектов – организация производств в Брестском, Свислочском и Полоцком районах.

Притоку резидентов способствуют: непрерывная работа администраций СЭЗ по поиску новых инвесторов, регулярные презентации их возможностей на международных конференциях и выставках, принятые правительством в апреле 2022 г. решения по расширению границ данных территорий для реализации значимых инвестпроектов.