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ЭКОНОМИКА РБ


ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В БЕЛАРУСИ С НАЧАЛА ГОДА УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 11,7%


11:31 15.08.2022

В Беларуси индекс цен производителей промышленной продукции в июле 2022 г. по сравнению с июнем 2022 г. составил 101%, с декабрем 2021 г. – 111,7%, из него на инвестиционные товары – 101,7% и 113% соответственно, промежуточные товары – 101,8% и 114,3%, потребительские товары – 100,7% и 110,6% соответственно.

Как сообщает Национальный статкомитет, индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в июле 2022 г. по сравнению с июнем 2022 г. составил 103,2%, с декабрем 2021 г. – 112,8%, в том числе в растениеводстве – 111,2% и 116,3% соответственно, животноводстве – 101,3% и 111,8% соответственно.

Индекс цен в строительстве в июле 2022 г. по сравнению с июнем 2022 г. составил 102,6%, с декабрем 2021 г. – 110,1%, в том числе на строительно-монтажные работы – 103,6% и 111,6% соответственно, машины и оборудование – 101,6% и 106,7%, прочие работы и затраты – 102,2% и 108,5% соответственно.

Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в июле 2022 г. по сравнению с июнем 2022 г. составил 97,3%, с декабрем 2021 г. – 120,4%.

Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в июле 2022 г. по сравнению с июнем 2022 г. составил 100,1%, с декабрем 2021 г. – 103,4%.
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