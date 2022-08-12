Белорусская железная дорога установила 29 новых терминалов самообслуживания на станциях и остановочных пунктах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в июле 2022 года новые терминалы заработали на станциях Барановичи-Полесские, Борисов, Гродно, Могилев-1, Молодечно, Новобелицкая, Орша-Центральная, Речица, Слуцк, Солигорск, остановочном пункте Гомель-Нечетный. В пределах минской агломерации – новые устройства самообслуживания установили на станциях Минск-Северный и Беларусь (Заславль), а также на остановочных пунктах Лебяжий, Лошица, Масюковщина и Столичный.

В настоящее время на магистрали действует 216 терминалов самообслуживания. Напомним, на Белорусской железной дороге продолжается внедрение терминалов нового типа, в том числе с возможностью приема оплаты наличными деньгами и выдачи сдачи, а также с использованием банковских платежных карточек, в том числе бесконтактных. C помощью этих устройств можно оформить билеты на трех языках – белорусском, русском и английском.

Терминалы самостоятельного обслуживания стали удобной альтернативой железнодорожным билетным кассам. Данный канал продаж востребован у пассажиров. С начала 2022 года билеты на поезда региональных линий экономкласса и городских линий таким способом приобрели 3 573 000 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число проездных документов, оформленных через терминалы самообслуживания, в январе-июле 2022 года выросло на 11,5%.