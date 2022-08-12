Лукашенко поручил до конца года запустить производство материала для упаковки для молочной продукции, а также наладить выпуск запчастей для импортного оборудования. Поручение было озвучено 12 августа 2022 года во время посещения ОАО "Минский молочный завод № 1" - управляющая компания холдинга "Первый молочный".

"Чтобы этот упаковочный материал был произведен в Беларуси. Чтобы до конца года материал был. А то будем опять руками разводить. Химическая промышленность у нас суперразвитая, а мы не можем клеенку эту произвести. Чтобы к концу году упаковка была", - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он напомнил, что задачи по импортозамещению ставятся не первый год. Ответственность за налаживание производства упаковки для продовольствия Лукашенко возложил на министра сельского хозяйства и продовольствия Игоря Брыло, контролировать этот вопрос поручено вице-премьеру Леониду Зайцу.

Кроме того, он потребовал создать производство необходимых запчастей для импортного оборудования.

"То же самое: или пусть на коленях точат то, что надо - шестеренки, болты, гайки, - или же ищут другие варианты. Но лучше, конечно, производить у себя. Вот две позиции - упаковка и запасные части к импортному оборудованию - до конца года должны быть проработаны", - заявил Лукашенко.