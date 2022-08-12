ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
15.08.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЛУКАШЕНКО ПОРУЧИЛ ДО КОНЦА ГОДА ЗАПУСТИТЬ ПРОИЗВОДСТВО УПАКОВКИ ДЛЯ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ


11:08 15.08.2022

Лукашенко поручил до конца года запустить производство материала для упаковки для молочной продукции, а также наладить выпуск запчастей для импортного оборудования. Поручение было озвучено 12 августа 2022 года во время посещения ОАО "Минский молочный завод № 1" - управляющая компания холдинга "Первый молочный".

"Чтобы этот упаковочный материал был произведен в Беларуси. Чтобы до конца года материал был. А то будем опять руками разводить. Химическая промышленность у нас суперразвитая, а мы не можем клеенку эту произвести. Чтобы к концу году упаковка была", - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он напомнил, что задачи по импортозамещению ставятся не первый год. Ответственность за налаживание производства упаковки для продовольствия Лукашенко возложил на министра сельского хозяйства и продовольствия Игоря Брыло, контролировать этот вопрос поручено вице-премьеру Леониду Зайцу.

Кроме того, он потребовал создать производство необходимых запчастей для импортного оборудования.

"То же самое: или пусть на коленях точат то, что надо - шестеренки, болты, гайки, - или же ищут другие варианты. Но лучше, конечно, производить у себя. Вот две позиции - упаковка и запасные части к импортному оборудованию - до конца года должны быть проработаны", - заявил Лукашенко.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 15.08.2022
валюта курс
EUR 2.6482
USD 2.5797
RUB 4.2321
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.08.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6482 -0.0065
USD 2.5797 +0.0029
RUB 4.2321 -0.0162
все курсы архив

Курсы в банках
на 15.08.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6400 2.6550
USD 2.5630 2.5800
RUB 3.3000 4.2500
подробнее

Конвертация в банках
на 15.08.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0230 1.0350
EUR/RUB 62.0000 79.7000
USD/RUB 61.0000 77.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте