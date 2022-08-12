ЭКОНОМИКА РБ

ВВЕДЕН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫЙ РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НЕФТИ НА ЛИНЕЙНОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СТАНЦИИ "МОЗЫРЬ"

09:57 15.08.2022 "Гомельтранснефть Дружба" ввела в эксплуатацию новый резервуар для хранения нефти на линейной производственно-диспетчерской станции "Мозырь". Как сообщает Telegram-канал "Гомельщина официально", введение нового резервуара - один из шагов в модернизации парка для хранения нефти ЛПДС "Мозырь". "Объем нефтехранилища составляет 20 тыс. куб.м. Резервуар представляет собой конструкцию с купольной алюминиевой крышей и плавающим алюминиевым понтоном", - рассказали на предприятии. Всего в этом году в эксплуатацию ввели четыре нефтехранилища. Суммарный объем новых резервуаров составил 80 тыс. куб. м. Это значительно увеличивает надежность комплекса.