В Комитете государственного контроля Минской области 15 августа 2022 года пройдет «горячая линия» по вопросам функционирования системы сбора и вывоза коммунальных отходов, извлечения и использования вторичных материальных ресурсов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, жители Минской области могут сообщить (в том числе анонимно) о нарушениях в обращении с твердыми коммунальными отходами, о техническом состоянии контейнеров для сбора ТКО, о ненадлежащей эксплуатации полигонов ТКО, а также об организации раздельного сбора мусора.

Задать свой вопрос можно с 10.00 до 13.00 по номеру телефона (8-017) 352-64-59.

Также желающие могут предоставить фото и видеоматериалы по электронной почте .