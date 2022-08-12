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ЭКОНОМИКА РБ
КГК МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕТ «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» ПО ВОПРОСАМ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
09:46 15.08.2022
В Комитете государственного контроля Минской области 15 августа 2022 года пройдет «горячая линия» по вопросам функционирования системы сбора и вывоза коммунальных отходов, извлечения и использования вторичных материальных ресурсов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, жители Минской области могут сообщить (в том числе анонимно) о нарушениях в обращении с твердыми коммунальными отходами, о техническом состоянии контейнеров для сбора ТКО, о ненадлежащей эксплуатации полигонов ТКО, а также об организации раздельного сбора мусора.
Задать свой вопрос можно с 10.00 до 13.00 по номеру телефона (8-017) 352-64-59.
Также желающие могут предоставить фото и видеоматериалы по электронной почте .
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