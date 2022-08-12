В Беларуси индекс потребительских цен на товары и услуги в июле 2022 г. по сравнению с июнем 2022 г. составил 100,5%, с декабрем 2020 г. – 113,7%.

Как сообщает Национальный статкомитет, за январь-июль текущего года цены выросли по сравнению с январем-июлем 2021 года на 15,1%. При этом годовая инфляция в Беларуси в июле составила 18,1%.

Цены на продовольственные товары в июле подешевели по сравнению с июнем на 0,2%, с начала года – увеличились на 13,5%. В годовом выражении цены на продукты в июле выросли на 19,6%. За январь-июль 2022 года к январю-июлю 2021 года – на 16,7%.

Непродовольственные товары в июле подорожали на 1,2% по сравнению с июнем, с начала года - на 17,2%. В годовом выражении цены на непродовольственные товары выросли в июле на 20,7%. За январь-июль 2022 года к январю-июлю 2021 года – на 16,4%.

Цены и тарифы на услуги в июле 2022 года по сравнению с июнем выросли на 0,8%, с начала года –на 9,5%. В годовом выражении услуги в июле подорожали на 12%. За январь-июль 2022 года к январю-июлю 2021 года цены взлетели на 10,9%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в июле 2022 г. по сравнению с июнем 2022 г. составил 101,3%, с декабрем 2021 г. – 115,5%.