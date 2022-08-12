ЭКОНОМИКА РБ

БОЛЕЕ ПЯТИ МИЛЛИОНОВ ТОНН ЗЕРНА НАМОЛОТИЛИ В БЕЛАРУСИ

09:21 15.08.2022 По данным на утро 15 августа 2022 года, намолочено 5221 тыс. тонн зерна. Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода, зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) убраны с 64,8% запланированной площади.