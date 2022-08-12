|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|15.08.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ ПЯТИ МИЛЛИОНОВ ТОНН ЗЕРНА НАМОЛОТИЛИ В БЕЛАРУСИ
09:21 15.08.2022
По данным на утро 15 августа 2022 года, намолочено 5221 тыс. тонн зерна.
Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода, зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) убраны с 64,8% запланированной площади.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 15.08.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 12.08.2022
Курсы в банках
на 15.08.2022
Конвертация в банках
на 15.08.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте