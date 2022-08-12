Коллекционные монеты и криптокошельки общей стоимостью более 64 тыс. рублей намеревались незаконно ввезти на территорию ЕАЭС.

Как сообщили ЭКОПРЕЕСС в пресс-службе ГТК, следуя из Польши в Беларусь через пункт пропуска «Берестовица» два гражданина Беларуси выбрали «зеленый» коридор, чем подтвердили отсутствие товаров, подлежащих декларированию.

Однако при проведении таможенного контроля в багажном отделении легкового автомобиля, в котором следовали граждане, сотрудники таможни обнаружили 4 кошелька для криптовалюты «Ledger Nano Х» и свыше 800 коллекционных монет различных номиналов Российской Федерации, СССР, Каймановых островов, Лаоса Либерии и других государств. В общей сложности сумма неуплаченных физическими лицами таможенных пошлин и налогов составила более 19 тыс. рублей.

По данным фактам Гродненской региональной таможней начаты административные процессы по ч.4 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование в крупном размере). Санкцией данной статьи предусмотрено наложение штрафа в размере до 30% стоимости незадекларированного товара.