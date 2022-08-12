Выручка от реализации санаторно-курортных и оздоровительных услуг организаций Брестской области за январь-июнь 2022 года к аналогичному периоду 2021 года увеличилась на 20,2% и составила 33,7 млн. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, экспорт услуг вырос на 82,3% и составил 4,1 млн. руб. (2021г – 2,3 млн. руб.).

За 1 полугодие 2022 года в санаторно-курортных и оздоровительных организациях Брестской области поправили свое здоровье 42,4 тыс. человек (2021 г. – 40,2 тыс. чел), в том числе за счет средств республиканского бюджета и средств внебюджетного Фонда социальной защиты населения 14,7 тыс. человек (2021 г. – 15,9 тыс. чел).

Общая загрузка санаториев области по итогам полугодия составляет 80,8% (2021 год – 75,4%). В настоящее время по оперативным данным загрузка в здравницах составляет 100 и более % и забронированы практически все места до конца летнего периода и на сентябрь.

Иностранные граждане в общем объеме отдыхающих по итогам полугодия составляют 8,8% или 3,7 тыс. человек (2021 г. – 2,6 тыс. чел) и в 98% случаев это граждане Российской Федерации.

В связи с введением с 01.07.2022 года безвизового режима для граждан Республики Польша в санаторно-курортных учреждениях активно проводится работа по привлечению иностранных граждан. Так, в настоящее время основная масса санаторно-курортных организации Брестской области имеют переводные версии сайтов на польский язык. Буклеты санаториев на польском языке подготовлены и активно распространяются в торговых точках и на вставочных мероприятия. Рекламные фильмы на польском языке о здравницах подготовлены четырьмя учреждениями и активно продвигаются в социальных сетях, остальные здравницы работают в данном направлении.

В целях стабильной работы и увеличения выручки от экспорта услуг санаторно-курортные организации Брестчины принимают участие в выставках, форумах и в других мероприятиях не только в Республике Беларусь, но и в странах ближнего зарубежья. Так, в первом полугодии 2022 года здравницы Брестчины приняли участие в восьми международных выставках.

Большое внимание уделяется укреплению и развитию материально-технической базы здравниц области. В первом полугодии на проведение капитальных и текущих ремонтов, благоустройство территории, приобретение инвентаря, медицинского и технологического оборудования израсходовано около 3 млн. рублей.

Так, в ОАО «Санаторий «Ружанский» были выполнены работы по благоустройству территории, приобретены медицинское оборудование, хозяйственный инвентарь, мягкий и твердый инвентарь, мебель, проведен текущий ремонт зданий и сооружений и на эти цели затрачено 793,3 тыс. рублей. В ДУП «Санаторий Буг» произведены модернизация кинозала, двух обеденных залов (янтарного и белого), столовой, текущий ремонт зданий и сооружений, проведены работы по благоустройству территории и затрачено 559,0 тыс. рублей. В санатории «Надзея» РУП «Брестоблгаз» выполнен текущий ремонт зданий и сооружений, приобретена барокамера и на эти цели затрачено 341 тыс. рублей.

Обеспечить доступность санаторно-курортных и оздоровительных услуг для различных категорий населения республики позволяет ценообразование с применением гибкой системы скидок (сезонных, по возрасту, для членов профсоюзов, к праздничным дням), введение дисконтных карт, краткосрочные оздоровительные экспресс-программы, курсовки, проведение различных акций для постоянных клиентов, к дню рождения, профессиональным праздникам и т.п., введение подарочных сертификатов, предоставление клиентам рассрочки платежа за услуги по картам «Магнит» и «Халва». Всю информацию о проводимых акциях, скидках, новинках в лечении можно узнать на сайтах здравниц.