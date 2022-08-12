Правительство поддерживает создание импортозамещающих производств в регионах. Об этом заявил сегодня, 12 августа 2022 года, заместитель министра экономики Сергей Митянский во время рабочей поездки в Дзержинск.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, данный визит продолжил цикл встреч с деловым сообществом в регионах, посвященных деятельности бизнеса в текущих условиях и открывающимся возможностям для предпринимателей.

Заместитель министра экономики рассказал о мерах, которые содержатся в Комплексном плане по поддержке экономики. Как подчеркнул Сергей Митянский, эти решения будут не последними – работа продолжается.

«Однако, в нынешних непростых условиях многое зависит от того, насколько эффективно сработают сами субъекты хозяйствования. Необходимо искать замену «ушедшим» поставщикам комплектующих, по возможности, сохранить имеющиеся рынки сбыта, а также переориентировать экспортные потоки на рынки дружественных стран. Еще одно ключевое направление – создание новых производств», – отметил заместитель главы экономического ведомства.

В своем выступлении Сергей Митянский особое внимание уделил стратегической задаче – импортозамещению.

«Резервы у нас большие. В прошлом году мы закупили сырья, комплектующих и товаров из недружественных стран на более 8 млрд. долларов. Это тот потенциал, который мы должны заместить собственной продукцией.Работа в этом направлении уже развернута в регионах.

В рамках региональных программ импортозамещения за первое полугодие бизнес произвел импортозамещающей продукции на более чем 1,5 млрд. долларов. Но на этом нельзя останавливаться. Предпринимателям предлагается встраиваться в кооперационные технологические цепочки вместо ушедших с рынка иностранных поставщиков.Ускорить эту работу помогут меры и механизмы, которые предлагают Банк развития, Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей и Белорусская универсальная товарная биржа», – резюмировал замминистра.