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ЭКОНОМИКА РБ
ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН ПО МИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ В ИЮЛЕ ВЫРОС НА 0,2%
15:53 12.08.2022
Индекс потребительских цен по Минской области в июле 2022 года по сравнению с июнем 2022 года на продовольственные товары составил 100,2%, с декабрём 2021 года – 114,8%, непродовольственные товары – 100,6% и 117,7% соответственно, услуги – 100,2% и 108,1% соответственно. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе Главного статистического управления по региону.
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