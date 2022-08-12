ЭКОНОМИКА РБ

ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН ПО МИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ В ИЮЛЕ ВЫРОС НА 0,2%

15:53 12.08.2022 Индекс потребительских цен по Минской области в июле 2022 года по сравнению с июнем 2022 года на продовольственные товары составил 100,2%, с декабрём 2021 года – 114,8%, непродовольственные товары – 100,6% и 117,7% соответственно, услуги – 100,2% и 108,1% соответственно. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе Главного статистического управления по региону.