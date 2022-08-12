ЭКОНОМИКА РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 15 АВГУСТА 2022 ГОДА

15:21 12.08.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 15 августа 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5797 белорусского рубля, 1 евро – 2,6482 белорусского рубля, 100 российских рублей – 4,2321 белорусского рубля, 100 гривен – 6,9851 белорусского рубля, 10 китайских юаней - 3,8368 белорусского рубля.