За январь-июнь 2022 года в реальный сектор экономики Минской области иностранные инвесторы вложили 692 млн. долларов США инвестиций.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Главного статистического управления по региону, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Российской Федерации (47,4% от всех поступивших инвестиций), Кипра (21,3%) и Швейцарии (6,2%).

Поступление прямых иностранных инвестиций составило 660,1 млн. долларов США, или 95,4% от всех поступивших иностранных инвестиций.

За январь-июнь 2022 г. организациями Минской области направлено за рубеж инвестиций на сумму 327,4 млн. долларов США.

Значительные объемы инвестиций организациями области были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (87,8% от всех направленных инвестиций) и Литвы (4,5%).

На долю прямых инвестиций приходилось 99,4% всех направленных инвестиций за рубеж.