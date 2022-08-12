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ЭКОНОМИКА РБ
В РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ ВЛОЖИЛИ 692 МЛН. ДОЛЛАРОВ США
15:01 12.08.2022
За январь-июнь 2022 года в реальный сектор экономики Минской области иностранные инвесторы вложили 692 млн. долларов США инвестиций.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Главного статистического управления по региону, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Российской Федерации (47,4% от всех поступивших инвестиций), Кипра (21,3%) и Швейцарии (6,2%).
Поступление прямых иностранных инвестиций составило 660,1 млн. долларов США, или 95,4% от всех поступивших иностранных инвестиций.
За январь-июнь 2022 г. организациями Минской области направлено за рубеж инвестиций на сумму 327,4 млн. долларов США.
Значительные объемы инвестиций организациями области были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (87,8% от всех направленных инвестиций) и Литвы (4,5%).
На долю прямых инвестиций приходилось 99,4% всех направленных инвестиций за рубеж.
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