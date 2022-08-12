ЭКОНОМИКА РБ

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» С ЗАММИНИСТРА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ СОСТОИТСЯ 13 АВГУСТА 2022 ГОДА

14:22 12.08.2022 «Прямая линия» с замминистра по налогам и сборам СЕЛИЦКОЙ Эллой Александровной состоится 13 августа. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС, дозвонится на «прямую линию» можно будет с 09:00 до 12:00 по телефону +375 (17) 229 79 00.