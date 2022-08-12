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ЭКОНОМИКА РБ


БЖД ИМЕЕТ ДОСТАТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ БЕЛОРУССКИХ ГРУЗООТПРАВИТЕЛЕЙ


13:57 12.08.2022

БЖД имеет достаточное количество подвижного состава для обеспечения потребностей белорусских грузоотправителей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса, для Белорусской железной дороги организация перевозок продукции отечественных предприятий на экспорт была и остается важнейшей задачей. В общем объеме грузов, перевозимых железнодорожным транспортом, доля перевозок на экспорт составляет 39%.

С февраля текущего года ввиду санкционного давления искусственно закрыты порты стран Балтии. Кроме того, невозможно осуществлять экспортные поставки и через порты Украины. В сложившейся ситуации белорусские грузоотправители переориентировали значительную часть экспорта на восточноазиатское направление, а также перестроили логистические схемы доставки товаров. В новых реалиях БЖД совместно с грузовладельцами и логистическими компаниями Беларуси, России, Казахстана, Азербайджана и Китая в кратчайшие сроки разработала транспортно-логистические маршруты доставки белорусской продукции более чем в 20 стран мира - порядка 40 маршрутов. Для организации перевозок по новым направлениям задействован подвижной состав как собственников Беларуси (в том числе БЖД), так и операторских компаний других государств, количество которого достаточно для обеспечения потребностей белорусских грузоотправителей.

По итогам работы за 7 месяцев 2022 года наблюдается рост объемов перевозок в Азербайджан, Грузию, Казахстан, Таджикистан, Россию (в том числе в российские порты), Узбекистан. Увеличено в 5 раз количество отправленных контейнерных поездов из Беларуси в Китай.
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