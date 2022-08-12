ЭКОНОМИКА РБ

ИНДЕКС ЦЕН НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ПО МИНСКУ В ИЮЛЕ СОСТАВИЛ 99,3%

13:10 12.08.2022 Индекс цен на продовольственные товары по Минску в июле 2022 года по сравнению с июнем 2022 года составил 99,3%, на непродовольственные товары – 101,7%, на услуги – 100,7%. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе Главного статистического управления города Минска.