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ЭКОНОМИКА РБ
ИНДЕКС ЦЕН НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ПО МИНСКУ В ИЮЛЕ СОСТАВИЛ 99,3%
13:10 12.08.2022
Индекс цен на продовольственные товары по Минску в июле 2022 года по сравнению с июнем 2022 года составил 99,3%, на непродовольственные товары – 101,7%, на услуги – 100,7%. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе Главного статистического управления города Минска.
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