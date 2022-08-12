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ЭКОНОМИКА РБ
КОЛИЧЕСТВО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ-ФИЗЛИЦ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ УВЕЛИЧИЛОСЬ ПОЧТИ В 2 РАЗА
12:55 12.08.2022
В первом полугодии 2022 года количество физических лиц, являющихся плательщиками налогов, составило 5,3 млн. человек и по сравнению с 1 июля 2021 г. увеличилось на 2,2 млн. человек, или в 1,7 раза, в связи с вовлечением в налогообложение физических лиц, являющихся собственниками одной квартиры.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС, в доход бюджета от данной категории плательщиков поступило 444,7 млн. рублей, темп роста к уровню соответствующего периода 2021 года в сопоставимых ценах составляет 109,5 процента, удельный вес в общей сумме доходов – 2,8 процента.
В разрезе налоговых платежей наибольшая сумма от физических платежей поступила по подоходному налогу– 114,1 млн. рублей или 25,7 % общей суммы поступлений от данной категории плательщиков (за исключением подоходного налога, удержанного и перечисленного в бюджет налоговыми агентами).
По заявительному принципу деятельность осуществляют 43,4 тыс. физических лиц, что выше уровня соответствующего периода прошлого года на 1,7 тыс. человек, или на 4,0 процента. Данной категорией плательщиков в бюджет уплачено 13,4 млн. рублей единого налога, темп роста таких поступлений к уровню первого полугодия 2021 года составляет 176,9 процента.
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