ЭКОНОМИКА РБ

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» С НАЧАЛЬНИКОМ МОГИЛЕВОБЛУПРАВЛЕНИЯ ПО НАДЗОРУ ЗА РАЦИОНАЛЬНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЭР ПРОЙДЕТ 13 АВГУСТА

12:43 12.08.2022 «Прямая линия» с начальником Могилевского областного управления по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов Департамента по энергоэффективности Александром Константиновичем Баргатиным пройдет 13 августа. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Департамента по энергоэффективности, дозвониться на «прямую линию» можно будет с 9 до 12 по телефону 8 (0222) 60 02 77.