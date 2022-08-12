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ЭКОНОМИКА РБ
«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» С НАЧАЛЬНИКОМ МОГИЛЕВОБЛУПРАВЛЕНИЯ ПО НАДЗОРУ ЗА РАЦИОНАЛЬНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЭР ПРОЙДЕТ 13 АВГУСТА
12:43 12.08.2022
«Прямая линия» с начальником Могилевского областного управления по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов Департамента по энергоэффективности Александром Константиновичем Баргатиным пройдет 13 августа.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Департамента по энергоэффективности, дозвониться на «прямую линию» можно будет с 9 до 12 по телефону 8 (0222) 60 02 77.
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