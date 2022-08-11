С 2022/2023 учебного года в 10-х и 11-х классах увеличится на полчаса количество часов в неделю на изучение учебных предметов «Беларуская мова» и «Русский язык».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минобразования, с нового учебного года на изучение белорусского и русского языков в 10-х и 11-х классах на базовом уровне будет отведено 53 часа в год вместо 35.

Кроме того, на один час уменьшится количество часов в неделю на изучение учебного предмета «Иностранный язык» в 10-х и 11-х классах.

Также произошли изменения в учебных программах по предметам. Они связаны с изменениями в типовом учебном плане, введением новой редакции Конституции Беларуси, а также с совершенствованием учебных программ по предложениям педагогов.

Следует отметить, что в связи с увеличением количества часов на изучение белорусского и русского языков в 10-х и 11-х классах никакого расширения теоретического материала при этом не будет. В этой связи появится возможность больше внимания уделить повторению и закреплению изученных правил, совершенствованию коммуникативных, орфографических и пунктуационных навыков учащихся, развитию культуры устной и письменной речи.

В учебные программы для 10-11-х классов по иностранному языку в связи с сокращением количества часов, отводимых на изучение учебного предмета, также внесены изменения и дополнения: сокращен объем продуктивного (активного) и рецептивного (пассивного) лексического минимума; исключены отдельные коммуникативные задачи; перенесен грамматический материал из раздела «Грамматический материал для продуктивного усвоения» в раздел «Грамматический материал для рецептивного усвоения».

Еще одно новшество – в связи с вступлением в действие новой редакции Конституции Беларуси в учебные программы по истории Беларуси и обществоведению внесены соответствующие изменения, предусматривающие изучение изменений и дополнений, принятых на республиканском референдуме 27 февраля 2022 года.

Изменения затрагивают и учебную программу по географии для 6-х, 7-х, 11-х классов – сокращено количество географической номенклатуры, обязательной для изучения.

В учебную программу по допризывной подготовке добавлены нормативы, которые должны выполняться учащимися.

К началу учебного года будут подготовлены и размещены на национальном образовательном портале рекомендации по использованию в образовательном процессе информационно-аналитических материалов уголовного расследования о геноциде белорусского народа, предоставленные Генпрокуратурой. Уникальные материалы рекомендованы к использованию при изучении разных учебных предметов, не только истории, но и белорусской и русской литературы, искусства.

В 4-м классе в учебную программу «Чалавек і свет. Мая Радзіма – Беларусь» добавлен вопрос «Трагедыя беларускага народа ў гады Вялікай Айчыннай вайны. Гістарычная памяць аб гібелі жыхароў беларускай вёскі Хатынь і дзецях – ахвярах вайны».

Учебные программы по истории Беларуси в 9-х и 11-х классах дополнены вопросами о сохранении исторической памяти о Великой Отечественной войне, будет изучаться закон Беларуси «О геноциде белорусского народа».

В 11-м классе в учебную программу включены также вопросы о преступлениях польских, украинских, литовских и латышских националистов против мирного населения Беларуси, об участии белорусских коллаборационистов в реализации оккупационной политики германских нацистов на территории нашей страны.

С 1 сентября 2022/2023 учебного года учащиеся 9-го класса будут изучать учебный модуль «Великая Отечественная война», который включает в себя раздел «Вторая мировая война. Великая Отечественная война советского народа» по предмету «Всемирная история». В модуль также вошел раздел «Беларусь в годы Второй мировой и Великой Отечественной войн» по предмету «История Беларуси».

Третья составляющая модуля – программа факультативного занятия «Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны)». Для реализации программы факультатива разработан учебно-методический комплекс с одноименным названием, включающий учебное пособие, учебно-методическое пособие, хрестоматию и атлас.

Что касается нормы оценки результатов учебной деятельности учащихся в новом учебном году, – сохранились общие принципы: 10-балльная система и 5 уровней учебной деятельности.

В 1-х и 2-х классах по всем предметам, а также в 3-4-х классах по учебным предметам «Музыка», «Изобразительное искусство», «Трудовое обучение», «Физическая культура и здоровье», «Основы безопасности жизнедеятельности» оценка результатов учебной деятельности учащихся, как и прежде, будет осуществляться на содержательно-оценочной основе без использования отметки в баллах.

По учебным предметам «Основы безопасности жизнедеятельности» (5-й класс), «Искусство (отечественная и мировая художественная культура)» (5-9-е классы) аттестация осуществляется с использованием отметок «зачтено», «не зачтено».