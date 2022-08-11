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ЭКОНОМИКА РБ
НА ПРОВЕДЕНИЕ РЕСТАВРАЦИОННЫХ РАБОТ НА ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ ОБЪЕКТАХ ВЫДЕЛЕНО 3 МЛН. РУБЛЕЙ ИЗ ФОНДА ПРЕЗИДЕНТА
11:58 12.08.2022
На проведение реставрационных и восстановительных работ на объектах со статусом историко-культурной ценности выделено 3 млн. рублей из фонда президента Беларуси по поддержке культуры и искусства. Это предусмотрено распоряжением, которое 11 августа подписал Александр Лукашенко.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, за счет выделенных средств будет реализован проект по ремонту крыши и фасадов церкви Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Мурованка Щучинского района, что позволит сохранить уникальный памятник архитектуры всемирного значения и подготовить его к празднованию 500-летнего юбилея.
Также будут завершены реставрационные работы в усадебно-парковом ансамбле в агрогородке Залесье Сморгонского района и на северо-восточной аркаде дворцового комплекса в городском поселке Ружаны Пружанского района, проведены консервация с элементами реставрации в усадебно-парковом ансамбле в деревне Закозель Дрогичинского района и противоаварийные работы в северо-восточном корпусе замка Сапеги в агрогородке Гольшаны Ошмянского района.
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