В Беларуси экспорт товаров и услуг в январе-июне 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года из расчета в текущих ценах снизился на 3,7% до 17 136,7 млн. долларов США.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Национального статкомитета, в январе–июне 2022 года внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь составил 34 323,9 млн. долларов США, в том числе импорт – 17 187,2 млн. долларов. К уровню января–июня 2021 года из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 93,6%, а импорт – 91,1%.