|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|12.08.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЭКСПОРТ ТОВАРОВ И УСЛУГ В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ СНИЗИЛСЯ НА 3,7%
11:31 12.08.2022
В Беларуси экспорт товаров и услуг в январе-июне 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года из расчета в текущих ценах снизился на 3,7% до 17 136,7 млн. долларов США.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Национального статкомитета, в январе–июне 2022 года внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь составил 34 323,9 млн. долларов США, в том числе импорт – 17 187,2 млн. долларов. К уровню января–июня 2021 года из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 93,6%, а импорт – 91,1%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 12.08.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 11.08.2022
Курсы в банках
на 12.08.2022
Конвертация в банках
на 12.08.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте