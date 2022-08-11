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ЭКОНОМИКА РБ
ИНФЛЯЦИЯ В БЕЛАРУСИ В ИЮЛЕ СОСТАВИЛА 0,5%
10:07 12.08.2022
Индекс потребительских цен на товары и услуги в июле 2022 года по сравнению с июнем 2022 года составил 100,5%, с декабрем 2021 года – 113,7%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Национального статистического комитета, базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в июле 2022 года по сравнению с июнем 2022 года составил 101,3%, с декабрем 2021 года – 115,5%.
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