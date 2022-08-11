В Беларуси очередная волна киберхищений: IT-преступники предлагают свидание в театре.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МВД, махинаторы находят жертв на популярных форумах, предназначенных для знакомств. Используя чужие фотографии, они выдают себя за очаровательных девушек и предлагают мужчинам отвести их на свидание в кино или театр. Милые «дамы» обещают незабываемую встречу. А еще как бы невзначайсоветуют оплатить билеты сразу в режиме онлайн: те, мол, пользуются спросом, нужно успеть, пока не раскупили. «Театралки» услужливо сбрасывают ссылки на сайты учреждений культуры. Вот только цифровые площадки оказываются подделками.

Злоумышленники создают сайты, доменные име­на которых похожи на названия оригиналов. Внешне ресурсы напоминают настоящие, но сделать заказ или оплатить услугу с их помощью невозможно. Жертвы переходят на фишинговый сайт и, следуя указаниям программы, вводят в появившееся окошко реквизиты платежных карт. Преступники перехватывают эти данные и опустошают их счета одним или несколькими переводами. Остановить утечку средств владельцы не успевали. В среднем они теряли одну-две тысячи рублей.

«За несколько месяце от действий киберворов пострадали около сотни жителей разных регионов страны! Более того, стражи порядка не исключают: жертв может быть значительно больше. Одни утаивают произошедшее, потому что не хотят выставить себя на посмешище. У другие на кону… семейное счастье. Некоторые мужчины, как оказалось, не страдали от одиночества: свидание с незнакомкой они устраивали за спинами своих вторых половинок. Если этот факт станет известен, отношения с ними могут дать трещину…Такие рассуждения, увы, на руку только преступникам.

В одном из случаев молодой человек ввел на фейковом сайте данные своей карты и получил уведомление о том, что заказать билеты сейчас невозможно, - уверен собеседник. - Дальше программа запросила реквизиты другого платежного средства якобы для возврата денег. Все эти сообщения, разумеется, сгенерировали сами преступники: как владельцы сайта, они могли отправить пользователю любой текст. Если бы парень проверил сумму на счете, он бы убедился, что никакого списания и не было. Вместо этого послушно ввел номер карты своей сестры. В итоге без гроша остались оба», - пояснил заместитель начальника главного управления по противодействию киберпреступности КМ МВД полковник милиции Кирилл Вяткин.

Правоохранители рекомендуют самостоятельно открывать онлайн-платформы нужных ресурсов. Не следует переходить по ссылкам, которые присылают незнакомцы! Создать фейковую личность в сети не составляет труда: кибердельцы ведут переписки под вымышленными именами, а также используют чужие снимки из интернета.