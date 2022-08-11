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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ОЧЕРЕДНАЯ ВОЛНА КИБЕРХИЩЕНИЙ: IT-ПРЕСТУПНИКИ ПРЕДЛАГАЮТ СВИДАНИЕ В ТЕАТРЕ
09:40 12.08.2022
В Беларуси очередная волна киберхищений: IT-преступники предлагают свидание в театре.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МВД, махинаторы находят жертв на популярных форумах, предназначенных для знакомств. Используя чужие фотографии, они выдают себя за очаровательных девушек и предлагают мужчинам отвести их на свидание в кино или театр. Милые «дамы» обещают незабываемую встречу. А еще как бы невзначайсоветуют оплатить билеты сразу в режиме онлайн: те, мол, пользуются спросом, нужно успеть, пока не раскупили. «Театралки» услужливо сбрасывают ссылки на сайты учреждений культуры. Вот только цифровые площадки оказываются подделками.
Злоумышленники создают сайты, доменные имена которых похожи на названия оригиналов. Внешне ресурсы напоминают настоящие, но сделать заказ или оплатить услугу с их помощью невозможно. Жертвы переходят на фишинговый сайт и, следуя указаниям программы, вводят в появившееся окошко реквизиты платежных карт. Преступники перехватывают эти данные и опустошают их счета одним или несколькими переводами. Остановить утечку средств владельцы не успевали. В среднем они теряли одну-две тысячи рублей.
«За несколько месяце от действий киберворов пострадали около сотни жителей разных регионов страны! Более того, стражи порядка не исключают: жертв может быть значительно больше. Одни утаивают произошедшее, потому что не хотят выставить себя на посмешище. У другие на кону… семейное счастье. Некоторые мужчины, как оказалось, не страдали от одиночества: свидание с незнакомкой они устраивали за спинами своих вторых половинок. Если этот факт станет известен, отношения с ними могут дать трещину…Такие рассуждения, увы, на руку только преступникам.
В одном из случаев молодой человек ввел на фейковом сайте данные своей карты и получил уведомление о том, что заказать билеты сейчас невозможно, - уверен собеседник. - Дальше программа запросила реквизиты другого платежного средства якобы для возврата денег. Все эти сообщения, разумеется, сгенерировали сами преступники: как владельцы сайта, они могли отправить пользователю любой текст. Если бы парень проверил сумму на счете, он бы убедился, что никакого списания и не было. Вместо этого послушно ввел номер карты своей сестры. В итоге без гроша остались оба», - пояснил заместитель начальника главного управления по противодействию киберпреступности КМ МВД полковник милиции Кирилл Вяткин.
Правоохранители рекомендуют самостоятельно открывать онлайн-платформы нужных ресурсов. Не следует переходить по ссылкам, которые присылают незнакомцы! Создать фейковую личность в сети не составляет труда: кибердельцы ведут переписки под вымышленными именами, а также используют чужие снимки из интернета.
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