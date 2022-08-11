ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
12.08.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ОЧЕРЕДНАЯ ВОЛНА КИБЕРХИЩЕНИЙ: IT-ПРЕСТУПНИКИ ПРЕДЛАГАЮТ СВИДАНИЕ В ТЕАТРЕ


09:40 12.08.2022

В Беларуси очередная волна киберхищений: IT-преступники предлагают свидание в театре.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МВД, махинаторы находят жертв на популярных форумах, предназначенных для знакомств. Используя чужие фотографии, они выдают себя за очаровательных девушек и предлагают мужчинам отвести их на свидание в кино или театр. Милые «дамы» обещают незабываемую встречу. А еще как бы невзначайсоветуют оплатить билеты сразу в режиме онлайн: те, мол, пользуются спросом, нужно успеть, пока не раскупили. «Театралки» услужливо сбрасывают ссылки на сайты учреждений культуры. Вот только цифровые площадки оказываются подделками.

Злоумышленники создают сайты, доменные име­на которых похожи на названия оригиналов. Внешне ресурсы напоминают настоящие, но сделать заказ или оплатить услугу с их помощью невозможно. Жертвы переходят на фишинговый сайт и, следуя указаниям программы, вводят в появившееся окошко реквизиты платежных карт. Преступники перехватывают эти данные и опустошают их счета одним или несколькими переводами. Остановить утечку средств владельцы не успевали. В среднем они теряли одну-две тысячи рублей.

«За несколько месяце от действий киберворов пострадали около сотни жителей разных регионов страны! Более того, стражи порядка не исключают: жертв может быть значительно больше. Одни утаивают произошедшее, потому что не хотят выставить себя на посмешище. У другие на кону… семейное счастье. Некоторые мужчины, как оказалось, не страдали от одиночества: свидание с незнакомкой они устраивали за спинами своих вторых половинок. Если этот факт станет известен, отношения с ними могут дать трещину…Такие рассуждения, увы, на руку только преступникам.

В одном из случаев молодой человек ввел на фейковом сайте данные своей карты и получил уведомление о том, что заказать билеты сейчас невозможно, - уверен собеседник. - Дальше программа запросила реквизиты другого платежного средства якобы для возврата денег. Все эти сообщения, разумеется, сгенерировали сами преступники: как владельцы сайта, они могли отправить пользователю любой текст. Если бы парень проверил сумму на счете, он бы убедился, что никакого списания и не было. Вместо этого послушно ввел номер карты своей сестры. В итоге без гроша остались оба», - пояснил заместитель начальника главного управления по противодействию киберпреступности КМ МВД полковник милиции Кирилл Вяткин.

Правоохранители рекомендуют самостоятельно открывать онлайн-платформы нужных ресурсов. Не следует переходить по ссылкам, которые присылают незнакомцы! Создать фейковую личность в сети не составляет труда: кибердельцы ведут переписки под вымышленными именами, а также используют чужие снимки из интернета.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 12.08.2022
валюта курс
EUR 2.6547
USD 2.5768
RUB 4.2483
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.08.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6547 +0.0208
USD 2.5768 -0.0028
RUB 4.2483 -0.0179
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.08.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6420 2.6500
USD 2.5660 2.5780
RUB 3.3000 4.2600
подробнее

Конвертация в банках
на 12.08.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0270 1.0400
EUR/RUB 62.2000 79.7000
USD/RUB 61.0000 77.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте