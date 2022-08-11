Лукашенко 11 августа подписал распоряжение о выделении средств из резервного фонда президента Беларуси на финансирование расходов по организации отдыха и оздоровления 80 детей из Сирии и 25 детей из Узбекистана в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, в программу пребывания детей включены санаторно-оздоровительные услуги на базе лагеря и экскурсионно-культурные мероприятия в Минске и регионах.

Приглашение детей из Сирии и Узбекистана будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества с указанными странами в гуманитарно-образовательной сфере, популяризации культуры и истории Беларуси.