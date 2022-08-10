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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022 ГОДУ ПЛАНИРУЕТСЯ ВОВЛЕЧЬ В ХОЗОБОРОТ БОЛЕЕ 90 НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
17:48 11.08.2022
В Минской области в 2022 году планируется вовлечь в хозяйственный оборот путем продажи более 90 неиспользуемых объектов коммунальной собственности.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Комитета государственного имущества Миноблисполкома, в отношении части из них предоставляется возможность переоборудования под жилье. На проводимых комитетом «Минскоблимущество» аукционах уже сейчас можно приобрести 21 такой объект. Законодательством предусмотрен гибкий механизм понижения начальной цены продажи недвижимого имущества, вплоть до одной базовой величины.
Предлагаемые под жилье объекты расположены в Березинском (4), Вилейском, Мядельском (по 3), Логойском, Столбцовском, Узденском (по 2), Воложинском, Дзержинском, Клецком, Молодечненском, Червенском (по 1) районах, общей площадью от 32 кв.м до 3670 кв.м.
По желанию приобретенные объекты можно снести и на их месте построить новую собственную усадьбу либо провести их реконструкцию.
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