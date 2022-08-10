ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
11.08.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022 ГОДУ ПЛАНИРУЕТСЯ ВОВЛЕЧЬ В ХОЗОБОРОТ БОЛЕЕ 90 НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ


17:48 11.08.2022

В Минской области в 2022 году планируется вовлечь в хозяйственный оборот путем продажи более 90 неиспользуемых объектов коммунальной собственности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Комитета государственного имущества Миноблисполкома, в отношении части из них предоставляется возможность переоборудования под жилье. На проводимых комитетом «Минскоблимущество» аукционах уже сейчас можно приобрести 21 такой объект. Законодательством предусмотрен гибкий механизм понижения начальной цены продажи недвижимого имущества, вплоть до одной базовой величины.

Предлагаемые под жилье объекты расположены в Березинском (4), Вилейском, Мядельском (по 3), Логойском, Столбцовском, Узденском (по 2), Воложинском, Дзержинском, Клецком, Молодечненском, Червенском (по 1) районах, общей площадью от 32 кв.м до 3670 кв.м.

По желанию приобретенные объекты можно снести и на их месте построить новую собственную усадьбу либо провести их реконструкцию.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.08.2022
валюта курс
EUR 2.6339
USD 2.5796
RUB 4.2662
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.08.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6339 -0.0006
USD 2.5796 -0.0033
RUB 4.2662 -0.0118
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.08.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6370 2.6500
USD 2.5720 2.5830
RUB 3.3000 4.2700
подробнее

Конвертация в банках
на 11.08.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0240 1.0340
EUR/RUB 62.0000 79.7000
USD/RUB 61.0000 77.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте