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ЭКОНОМИКА РБ
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ ВЛОЖИЛИ В РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ 4,3 МЛРД. ДОЛЛАРОВ США ИНВЕСТИЦИЙ
17:02 11.08.2022
За январь-июнь 2022 года в реальный сектор экономики иностранные инвесторы вложили 4,3 млрд. долларов США инвестиций.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Национального статистического комитета, основными инвесторами организаций республики были субъекты хозяйствования Российской Федерации (45,3% от всех поступивших инвестиций), Кипра (20%), Нидерландов (6,4%) и Украины (5,2%).
Поступление прямых иностранных инвестиций составило 3,8 млрд. долларов США, или 88,1% от всех поступивших иностранных инвестиций.
За январь-июнь 2022 г. организациями республики направлено за рубеж инвестиций на сумму 2,7 млрд. долларов США
Значительные объемы инвестиций организациями республики были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (85,2% от всех направленных инвестиций), Украины (3,3%) и Литвы (2,3%)
На долю прямых инвестиций приходилось 94,7% всех направленных инвестиций за рубеж.
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