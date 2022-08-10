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ЭКОНОМИКА РБ
МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА ЗА ИЮЛЬ СОСТАВИЛА 482 РУБЛЯ
16:51 11.08.2022
Размер месячной минимальной заработной платы за июль 2022 года составляет 482 рубля 29 копеек. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе Минтруда и соцзащиты.
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