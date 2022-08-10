ЭКОНОМИКА РБ

МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА ЗА ИЮЛЬ СОСТАВИЛА 482 РУБЛЯ

16:51 11.08.2022 Размер месячной минимальной заработной платы за июль 2022 года составляет 482 рубля 29 копеек. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе Минтруда и соцзащиты.