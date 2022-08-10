Меры господдержки бизнеса направлены на сохранение и увеличение рабочих мест. Об этом заявил 10 августа 2022 года замминистра экономики Сергей Митянский во время рабочей поездки в Гродно.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, Сергей Митянский посетил ряд частных предприятий региона: СООО «Конте Спа», ОДО «Фирма АВС», СООО «Зов-Лен-Евромебель». Заместитель главы экономического ведомства совместно с менеджментом организаций обсудил дальнейшую стратегию их развития и открывающиеся возможности в импортозамещении.

«Впечатления от посещения гродненских предприятий положительные. Коллективы работают – это самое главное. Меры господдержки бизнеса направлены на то, чтобы рабочие места были сохранены, а на отдельных – и приумножены. Чтобы наши люди получали стабильную зарплату и не чувствовали санкционного давления. Одной из основных тем вчерашнего совещания у Главы государства было импортозамещение. И когда видишь предприятия, которые в основном используют в производстве белорусские сырье и комплектующие, это очень радует», – отметил Сергей Митянский.

По мнению замминистра экономики, поддержка со стороны государства эффективна и воспринимается позитивно.

«Предложения мы отрабатываем с органами госуправления. Одна из последних принятых мер: бизнесу предоставлена возможность поэтапно погашать таможенные платежи. Соответствующий Указ Главы государства вступит в силу через 2 месяца. Сейчас уточняется перечень товаров, видов деятельности, на которые будут распространяться эти нормы. Кроме этого, до 5 дней сокращен срок получения сертификатов собственного производства. Сегодня это процедура весьма востребована бизнесом. Базовая арендная величина сохраняется с 2019 года и составляет 16,9 руб. Разрешено не начислять амортизацию», – добавил Сергей Митянский.

Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимательства также взаимодействуют с бизнесом, крупными предприятиями, чтобы малые субъекты хозяйствования были вовлечены в кооперационные цепочки с промышленными гигантами и находили новых клиентов, увеличивали объемы производства и при этом не зависели от поставщиков извне.

Заместитель Министра экономики подчеркнул, что в условиях санкционного давления бизнес нашел новые варианты для работы и новых партнеров.

«Оно стало стимулом для развития. Если раньше были постоянные клиенты, то изменившиеся условия бизнес воспринял с точки зрения новых возможностей и начал искать альтернативные рынки сбыта. Помочь бизнесу смогла Белорусская универсальная товарная биржа, организовав площадку импортозамещения. Там представлен массив информации о востребованной продукции не только в Беларуси, но и в России, Китае, а также можно предложить свои товары. Это онлайн-площадка, где субъекты хозяйствования оперативно могут найти друг друга», – отметил Сергей Митянский.