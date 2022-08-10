Платежная система БЕЛКАРТ в сотрудничестве с белорусскими банками предложила держателям карточек БЕЛКАРТ мобильное приложение БЕЛКАРТ PAY для бесконтактных оплат с использованием смартфона.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, теперь у держателей карточек БЕЛКАРТ появилась возможность оплачивать покупки смартфоном. Пользоваться технологией БЕЛКАРТ PAY смогут обладатели Android-смартфонов с NFC. Оценить важность презентуемой технологии можно, если обратить внимание на следующие факты и цифры. БЕЛКАРТ на рынке Беларуси работает с 1994 года, и создавалась она для гарантирования расчетов внутри страны независимо от внешних факторов. В данный отрезок времени в обращении находятся более 4,8 млн. карточек.

«В Беларуси PAY-сервисы работают с 2017 года. Самые популярные из них были Apple PAY и Samsung PAY. Но привязать к ним можно было только карты международных платежных систем. С введением санкций их работа сейчас ограничена. Поэтому актуальность токенизации БЕЛКАРТ (а это более 4,8 млн. карт в обращении!) растет с каждым днем. Крупнейшие белорусские банки отмечают все большее смещение интереса именно к PAY-сервисам, а не к традиционным платежам картами. Этому способствуют удобство и безопасность самого сервиса для пользователей: мы не всегда берем с собой кошелек, но почти никогда не расстаемся с телефоном. За последние два года в три раза выросло количество платежей с использованием смартфона. И эти цифры постоянно увеличиваются. Представленное приложение будет приниматься в платежных терминалах в объектах торговли и сервиса любых белорусских банков независимо от того, находятся они под санкциями или нет. В первую очередь и на первом этапе развития мы обеспечиваем прием токенизированных платежей в наземной торговле. На следующем этапе мы планируем подключить платежи в интернет-торговле, а также в пунктах выдачи наличных денежных средств, банкоматах и инфокиосках», – отметил исполнительный директор ОАО «Банковский процессинговый центр» Александр Юлдашев.

Особенность технологии БЕЛКАРТ PAY в том, что данные карты заменяются на уникальный токен (шифр). И сегодня это самый безопасный способ бесконтактной оплаты. Потому что для того чтобы подтвердить действительность этого токена, нужен цифровой ключ – криптограмма. Для каждой операции этот ключ будет новым. Ключи загружаются автоматически на телефон плательщика и постоянно обновляются. Вне приложения эту криптограмму создать не получится. Когда пользователь оплачивает телефоном, терминал видит только номер токена. Настоящие реквизиты карты видит только банк-эмитент, и они не хранятся в смартфоне. То есть даже если номером токена завладеют злоумышленники, они не смогут выполнить с ним никаких операций. Это очень хорошая, эффективная система предотвращения мошенничества. В отличие от банковской карточки, оплата смартфоном невозможна без авторизации пользователя в приложении (по отпечатку пальца, идентификации лица или ПИН-коду), в то время как обычная бесконтактная карточка не требует ввода ПИН-кода, если размер платежа не превышает определенный лимит.

«Совершение платежей с помощью платежных сервисов является не просто аналогом бесконтактных платежей с использованием платежной карточки, но и совершенно безопасным способом оплаты в организациях торговли (сервиса) и в сети интернет совершение платежей регулируется международными стандартами безопасности начиная от вопросов хранения данных и заканчивая проведением платежа. На сегодняшний день порядка 11% от активных карточек Банка, доступных к загрузке в платежные приложения токенизации, используются держателями платежных карточек для совершения оплаты смартфонами и носимыми устройствами. Справочно: на 05.08.2022 в банке токенизировано 358 тыс. карт, объем эмиссии карт, доступных к токенизации: 4,4 млн всего, 3,3 – активные карты.

Запуск собственной платформы токенизации БЕЛКАРТ открывает собой новый этап развития платежной системы БЕЛКАРТ и является определенным маркером соответствия ожиданиям потребителей. Беларусбанк в свою очередь является постоянным драйвером развития платежных технологий БЕЛКАРТ - первым приступил к выпуску чиповых карточек БЕЛКАРТ, первым открыл для своих клиентов полный спектр межсистемых операций в инфраструктуре российской платежной системы «Мир». Сегодня клиенты банка совершают операции по карточкам БЕЛКАРТ не только в Беларуси России, но и в Турции, Армении, Казахстане, Узбекистане и других странах» – говорит начальник Управления цифровой трансформации ОАО «АСБ Беларусбанк» Иванова Марина Александровна.

Сегодня БЕЛКАРТ можно оформить в 17 белорусских банках (Беларусбанк, Белагропромбанк, Белинвестбанк, Приорбанк, Банк БелВЭБ, Сбер Банк, Белгазпромбанк, Паритетбанк, Цептер Банк, БТА Банк, Банк Дабрабыт, Банк Решение, БНБ Банк, Альфа-Банк, РРБ-Банк, Технобанк и Статусбанк). Представленную технологию уже сейчас поддерживают Беларусбанк, Белагропромбанк, Паритетбанк, Банк Решение, Цептер Банк и БТА Банк.