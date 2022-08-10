Лукашенко 11 августа собрал совещание по созданию портовых мощностей для экспорта белорусской продукции, сообщает пресс-служба президента.

«Как мы ранее договаривались, сегодня обсудим вопрос перевалки белорусских внешнеторговых грузов, естественно, в первую очередь большие объемы калийных удобрений. В настоящий момент слабым звеном в цепочке поставок является портовая инфраструктура и ее доступность», - отметил Александр Лукашенко.

По словам президента, для Беларуси сейчас выпал хороший шанс создать собственную портовую инфраструктуру. «О чем мы в общем-то давно мечтали. Российская Федерация открыла для нас двери на всех уровнях. По крайней мере, со стороны президента России, с которым я вел и веду переговоры по этим вопросам, препятствий никаких нет, исключительная поддержка. Так ли это на вашем уровне, я хотел бы сегодня услышать», - сказал Лукашенко.

По поручению президента правительство должно было просчитать все возможные варианты. Он поинтересовался проработанными вариантами, стоимостью и сроками строительства, окупаемостью и возможными рисками. «Сегодня мы должны определиться, какое направление для нас более удобное, выгодное по логистике. Построить порт нужно быстро и с минимальными затратами», - подчеркнул Александр Лукашенко.

«У нас нет времени ждать, пока построится та или иная инфраструктура в каком-то порту. Речь идет сегодня прежде всего о северо-западном регионе Российской Федерации. Президент России лично показал мне все порты Питера и вокруг него (он знает это досконально) и предложил: выбирайте любое направление. Но я ему сказал, нам уже сегодня нужно грузить. Говорит: любую точку и начинайте грузить. Поэтому, я так образно часто говорю, пока будем строить, мешками будем грузить. Естественно, 12 миллионов тонн и больше мешками не загрузишь, но тем не менее это говорит о том, что мы уже сегодня должны буквально на каждом свободном квадратном метре российских портов грузить свои товары», - подчеркнул Лукашенко.

Глава государства отметил, что белорусские компании уже ведут эту работу. «Но надо ускоряться. Поэтому давайте обсудим вопрос перспективный и текущий, как будем работать. Со стороны государства должна быть полная поддержка. Такую же поддержку я получил и от президента России. Скажите, что надо для того, чтобы более оперативно строить и сегодня в имеющихся портах (вы знаете, где есть свободные мощности) грузить наши грузы», - добавил президент.