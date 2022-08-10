На ремонт белорусских дорог и мостов дополнительно выделено 300 млн. рублей. Из них 200 млн рублей направлены на республиканские дороги и мосты, 100 млн. – на местную дорожную сеть.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса, данное финансирование позволит отремонтировать порядка 675 км автомобильных дорог: 250 км – республиканских и 425 км – местных (ознакомиться с объектами ремонта можно на картах-схемах).

В этом году будет осуществлен ремонт на следующих республиканских магистралях:

Брестская область:

М-1/Е 30 Брест (Козловичи) - Минск - граница Российской Федерации (Редьки);

Р-99 Барановичи - Волковыск - Пограничный – Гродно;

М-10 Граница Российской Федерации (Селище) – Гомель – Кобрин.

Всего по Брестской области будет отремонтировано порядка 47 км автодорог.

Витебская область:

М-1/Е 30 Брест (Козловичи) - Минск - граница Российской Федерации (Редьки);

Р-20 Витебск - Полоцк - граница Латвийской Республики (Григоровщина);

Р-46 Лепель - Полоцк - граница Российской Федерации (Юховичи);

Р-14 Полоцк- Миоры – Браслав;

Р-45 Полоцк-Глубокое-граница Литовской Республики (Котловка);

Р-18 Верхнедвинск - Шарковщина – Козяны;

Р-114 Городок-Улла-Камень;

Р-3 Логойск-Зембин-Глубокое-граница Латвийской Республики (Урбаны);

Р-21 Витебск-граница Российской Федерации (Лиозно);

Р-49 Дымовщина (от автомобильной дороги Р-20) -Шапуры (до автомобильной дороги М-8/Е 95);

Р-117 Граница Российской Федерации (Кострово)-Кохановичи-Верхнедвинск.

Всего по Витебской области будет отремонтировано порядка 36 км автодорог.

Гомельская область:

М-10 Граница Российской Федерации (Селище) – Гомель – Кобрин.

Всего по Гомельской области будет отремонтировано порядка 52 км автодорог.

Гродненская область:

М-6/Е 28 Минск – Гродно – граница Республики Польша (Брузги);

Р-99 Барановичи-Волковыск-Пограничный-Гродно.

Всего по Гродненской области будет отремонтировано порядка 21 км автодорог.

Минская область:

М-1/Е 30 Брест (Козловичи) - Минск - граница Российской Федерации (Редьки);

Подъезд к мемориальному комплексу "Хатынь" от автомобильной дороги М-3;

М-3 Минск-Витебск.

Всего по Минской области будет отремонтировано порядка 48 км автодорог.

Могилевская область:

М-5/Е 271 Минск – Гомель;

М-4 Минск – Могилев;

М-8/Е 95 Граница Российской Федерации (Езерище) – Витебск – Гомель – граница Украины (Новая Гута);

Р-93 Могилев – Бобруйск;

Р-43 Граница Российской Федерации (Звенчатка) – Кричев – Бобруйск – Ивацевичи (до автомобильной дороги Р-2/Е 85);

Р-38 Буда-Кошелево (от автомобильной дороги М-5/Е 271) – Чечерск – Краснополье;

Р-122 Могилев – Чериков – Костюковичи.

Всего по Могилевской области будет отремонтировано порядка 46 км автодорог