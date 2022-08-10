В Червенском доме-интернате для престарелых и инвалидов прошел областной круглый стол «Актуальные вопросы организации работы стационарных учреждений социального обслуживания по повышению качества оказания услуг проживающим» для директоров и специалистов данных учреждений Минской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтруда и соцзащиты, в Беларуси работают 92 дома-интерната, из них 55 – психоневрологического профиля, в которых проживают 19 тыс. граждан. Эти учреждения становятся вторым домом людям, которые в силу жизненных обстоятельств и состояния здоровья остались без семьи и заботы своих близких.

Каждому проживающему доступен перечень социальных услуг. Это и социально-бытовая помощь (от выполнения гигиенических процедур до сопровождения к врачу, на прогулке), и реабилитационные мероприятия, включая восстановление и развитие социальных навыков.

Помимо социальных услуг проживающим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Ежегодно проводятся углубленные медицинские осмотры, рентгенографическое обследование, ведется диспансерное наблюдение.

Важным реабилитациионным направлением в работе с инвалидами и пожилыми гражданами являются занятия в трудовых мастерских. Так, в Червенском доме-интернате работают швейная, столярная, художественная мастерские, кружки по домоводству и растениеводство. При этом есть и свое подсобное хозяйство: плодовый сад и земли, где в весенне-летний период проживающие выращивают цветы, овощи, ягоды.