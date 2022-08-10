Оперативники УБЭП Минского облисполкома совместно с коллегами из Любанского РОВД в ходе реализации комплекса мероприятий в период уборочной и заготовительной кампаний выявили факт хищения сырья с предприятия в Любанском районе.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе УВД Миноблисполкома, заведующая молочно-товарной фермы совместно с двумя животноводами, а также двумя потенциальными покупателями, похитила с предприятия не менее 2710 кг комбикорма и 330 кг шрота рапсового. Общая стоимость похищенного — более 2 тыс. рублей.

В отношении пятерых фигурантов по факту хищения путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенного группой лиц по предварительному сговору, Любанским РОСК возбуждено уголовное дело. Лица задержаны и помещены в ИВС.