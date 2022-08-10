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ЭКОНОМИКА РБ
В ЛЮБАНСКОМ РАЙОНЕ ВЫЯВЛЕНО ХИЩЕНИЕ 2,71 ТЫС. КГ КОМБИКОРМА И 330 КГ ШРОТА РАПСОВОГО
12:28 11.08.2022
Оперативники УБЭП Минского облисполкома совместно с коллегами из Любанского РОВД в ходе реализации комплекса мероприятий в период уборочной и заготовительной кампаний выявили факт хищения сырья с предприятия в Любанском районе.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе УВД Миноблисполкома, заведующая молочно-товарной фермы совместно с двумя животноводами, а также двумя потенциальными покупателями, похитила с предприятия не менее 2710 кг комбикорма и 330 кг шрота рапсового. Общая стоимость похищенного — более 2 тыс. рублей.
В отношении пятерых фигурантов по факту хищения путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенного группой лиц по предварительному сговору, Любанским РОСК возбуждено уголовное дело. Лица задержаны и помещены в ИВС.
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