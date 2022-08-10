Налоговыми органами Беларуси за первое полугодие 2022 года обеспечено поступление платежей в доход консолидированного бюджета на сумму 16 151,9 млн. рублей, в том числе налоговых – 14 511,8 млн. рублей или 89,8 % доходов бюджета, обеспеченных налоговой службой.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС, в структуре доходов бюджета наибольший удельный вес отмечен по налогу на добавленную стоимость (НДС) – 29,5 %, в бюджет поступило 4 762,7 млн. рублей.

Значительные объемы поступлений отмечены по:

- подоходному налогу – удельный вес составил 27,7 процента, в бюджет поступило 4 475,5 млн. рублей;

- налогу на прибыль – удельный вес – 9,4 процента, в бюджет поступило 1 523,3 млн. рублей;

- акцизам – удельный вес – 7,9 процента, в бюджет поступило 1 272,9 млн. рублей.

В разрезе плательщиков наибольший удельный вес в общей сумме поступлений традиционно занимают платежи организаций – 94,3 %, или 15 229,8 млн. рублей.

На долю организаций государственного сектора экономики приходится 36,8 % от общей суммы поступлений, контролируемых налоговыми органами. Данной категорией плательщиков в бюджет уплачено 5 940,1 млн. рублей.

Удельный вес платежей организаций негосударственного сектора экономики в формировании доходов бюджета составил 57,5 %. В бюджет от данной категории плательщиков поступило 9 289,7 млн. рублей.

Наибольший объем платежей в бюджет от организаций негосударственного сектора обеспечивают коммерческие структуры различных организационно-правовых форм – 91,7 % (8 517,8 млн. рублей).

От субъектов малого и среднего бизнеса в январе-июне текущего года поступило 5 881,2 млн. рублей, удельный вес в доходах бюджета – 36,4 процента, в том числе поступило от:

- средних организаций – 1 518,4 млн. рублей, удельный вес – 9,4 процента;

- малых организаций – 2 265,2 млн. рублей, удельный вес – 14,0 процента;

- микроорганизаций – 1 621,7 млн. рублей, удельный вес – 10,0 процента;

- индивидуальных предпринимателей – 475,9 млн. рублей, удельный вес – 2,9 процента.