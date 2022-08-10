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ЭКОНОМИКА РБ
ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННО-КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА СОСТОИТСЯ 11 АВГУСТА
10:43 11.08.2022
В Госстандарте 11 августа 2022 года состоится заседание Общественно-консультативного (экспертного) совета по развитию предпринимательства.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, в рамках заседания будет обсуждаться проект постановления Совета Министров о субсидиях на разработку стандартов.
Проект подготовлен в рамках выполнения Программы «Качество 2021 – 2025», в соответствии с которой Госстандарту совместно с органами государственного управления и концернами поручено проработать вопрос возможности предоставления субсидий организациям на возмещение части расходов, понесенных ими в ходе разработки межгосударственных и государственных стандартов, включая проведение нормативно-технической и метрологической экспертиз государственных и межгосударственных стандартов.
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