В Госстандарте 11 августа 2022 года состоится заседание Общественно-консультативного (экспертного) совета по развитию предпринимательства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, в рамках заседания будет обсуждаться проект постановления Совета Министров о субсидиях на разработку стандартов.

Проект подготовлен в рамках выполнения Программы «Качество 2021 – 2025», в соответствии с которой Госстандарту совместно с органами государственного управления и концернами поручено проработать вопрос возможности предоставления субсидий организациям на возмещение части расходов, понесенных ими в ходе разработки межгосударственных и государственных стандартов, включая проведение нормативно-технической и метрологической экспертиз государственных и межгосударственных стандартов.