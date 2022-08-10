В ходе проверки объектов агропромышленного комплекса сотрудники ОБЭП Пуховичского РОВД установили, что 37-летняя главбух одного из сельхозпредприятий района с февраля по июль текущего года завышала себе выплаты.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МВД, используя систему электронных платежей, женщина направляла в банк ложные сведения о своей зарплате, а также незаконно начисляла отпускные. Таким образом она завладела средствами организации на сумму свыше четырех тысяч рублей.

В отношении должностного лица Пуховичским РОСК возбуждено уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями.