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ЭКОНОМИКА РБ
В ПУХОВИЧСКОМ РАЙОНЕ ГЛАВБУХ НЕЗАКОННО НАЧИСЛИЛА СЕБЕ БОЛЕЕ 4 ТЫС. РУБЛЕЙ
09:41 11.08.2022
В ходе проверки объектов агропромышленного комплекса сотрудники ОБЭП Пуховичского РОВД установили, что 37-летняя главбух одного из сельхозпредприятий района с февраля по июль текущего года завышала себе выплаты.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МВД, используя систему электронных платежей, женщина направляла в банк ложные сведения о своей зарплате, а также незаконно начисляла отпускные. Таким образом она завладела средствами организации на сумму свыше четырех тысяч рублей.
В отношении должностного лица Пуховичским РОСК возбуждено уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями.
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