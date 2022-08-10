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ЭКОНОМИКА РБ


СЕМИНАРЫ ПО ВОПРОСАМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В БОБРУЙСКЕ И МОГИЛЕВЕ ПРОЙДУТ 17-18 АВГУСТА


17:50 10.08.2022

Могилевское областное управление по надзору за рациональным использованием ТЭР Департамента по энергоэффективности для совершенствования знаний и профессиональных навыков в сфере энергосбережения топливно-энергетических ресурсов для специалистов субъектов хозяйствования Могилевской области 17 августа и 18 августа проводит интерактивные обучающие семинары по вопросам энергосбережения в городах Бобруйск и Могилев.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Департамента по энергоэффективности, семинар ориентирован на специалистов, занимающихся вопросами энергосбережения на предприятиях (руководители, энергетики, механики, экономисты, бухгалтера или иные специалисты).

Вопросы, планируемые для обсуждения:

1. Закон Республики Беларусь 08.01.2015 №239-З «Об энергосбережении». Изменения в ТНПА в области энергосбережения

2. Оптимизация рабочего процесса подготовки материалов для установления и пересмотра норм расхода топливно-энергетических ресурсов с учетом изменений в законодательстве в области энергосбережения.

3. Представление в 2022 году ведомственной отчетности «Сведения о нормах расхода ТЭР по видам продукции (работ, услуг)» в виде электронного документа с использованием специализированного программного обеспечения АРМ Респондента_Нормы (преимущества и проблемные вопросы).

4. Положение о некоторых мерах по реализации государственной программы в сфере энергосбережения.

5. Государственная статистическая отчетность по форме 4-энергосбережение (Госстандарт) «Отчет о выполнении мероприятий по экономии топливно-энергетических ресурсов и увеличению использования местных топливно-энергетических ресурсов». Ошибки при заполнении отчета с использованием программного обеспечения АРМ Респондента и порядок их устранения.

6. Административная ответственность за нарушения законодательства в области энергосбережения.

7. Вопросы, возникающие при подготовке к осенне-зимнему периоду 2022 – 2023 годов.

8. Подведение итогов семинара. Вопрос-ответ.

Семинары состоятся на бесплатной основе.

Интересующие дополнительные вопросы в части проведения и участия в семинаре можно задать по телефону 8 (0222) 600274 (заведующий сектором ПТО управления Митюшева Маргарита Вадимовна) или направить на адрес электронной почты

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