ЭКОНОМИКА РБ

НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬ ИННОВАЦИОННУЮ ХИМИЧЕСКУЮ ПРОДУКЦИЮ

16:39 10.08.2022 В индустриальном парке «Великий камень» 10 августа 2022 года зарегистрирован новый резидент – ООО «Эклипс Кемикалс» (Российская Федерация, Республика Беларусь). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе парка, предприятие специализируется на разработке и производстве специальных химических средств широкого спектра для ведущих отраслей промышленности. Компания намерена реализовать в «Великом камне» инвестиционный проект в области тонкой химии. До начала производства будет организована исследовательская лаборатория.