|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|10.08.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬ ИННОВАЦИОННУЮ ХИМИЧЕСКУЮ ПРОДУКЦИЮ
16:39 10.08.2022
В индустриальном парке «Великий камень» 10 августа 2022 года зарегистрирован новый резидент – ООО «Эклипс Кемикалс» (Российская Федерация, Республика Беларусь).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе парка, предприятие специализируется на разработке и производстве специальных химических средств широкого спектра для ведущих отраслей промышленности.
Компания намерена реализовать в «Великом камне» инвестиционный проект в области тонкой химии. До начала производства будет организована исследовательская лаборатория.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 10.08.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 10.08.2022
Курсы в банках
на 10.08.2022
Конвертация в банках
на 10.08.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте