«Прямая линия» с первым заместителем начальника Главного статистического управления Гомельской области Аноховым Сергеем Михайловичем состоится 11 августа 2022 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ведомства, дозвонится на «прямую линию» можно будет с 10.00 до 12.00 часов по телефону (232) 53 26 97.