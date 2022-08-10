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ЭКОНОМИКА РБ
«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ГЛАВНОГО СТАТУПРАВЛЕНИЯ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТОИТСЯ 11 АВГУСТА
16:12 10.08.2022
«Прямая линия» с первым заместителем начальника Главного статистического управления Гомельской области Аноховым Сергеем Михайловичем состоится 11 августа 2022 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ведомства, дозвонится на «прямую линию» можно будет с 10.00 до 12.00 часов по телефону (232) 53 26 97.
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