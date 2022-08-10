|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|10.08.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МТС СДЕЛАЛ ДОСТУПНЕЕ МОБИЛЬНУЮ СВЯЗЬ ДЛЯ НОВЫХ БИЗНЕС-КЛИЕНТОВ
14:10 10.08.2022
МТС сделал доступнее мобильную связь для новых бизнес-клиентов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, акционное предложение «Большие возможности» от МТС стало привлекательнее. Подключая его, новые корпоративные абоненты за 16,35 рублей в месяц получают неограниченное число минут исходящих вызовов во все сети, безлимитный мобильный интернет на высокой скорости и 50 SMS.
Акция «Большие возможности» включает в себя тарифный план «Умный бизнес 2», в абонентскую плату которого включены 50 SMS, а также услуги «Умный безлимит во все сети» и «Безлимит интернета на Умном бизнесе 2 (до 2 Мбит/сек)». Первая предоставляет безлимит на звонки в сети всех белорусских операторов, вторая активирует неограниченный по объему трафика мобильный интернет на скорости до 2 Мбит/сек.
По новым условиям акции «Большие возможности» цена на весь пакет услуг снижается до 16,35 рубля в месяц в течение первых 90 дней после подключения. После окончания промо-периода общая стоимость составит 29,07 рубля, но абонент сможет самостоятельно отключить дополнительные услуги.
Акция «Большие возможности» действует для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подключают новый номер. Воспользоваться предложением можно по 31 октября 2022 года, обратившись в любой салон связи МТС.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 10.08.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 10.08.2022
Курсы в банках
на 10.08.2022
Конвертация в банках
на 10.08.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте