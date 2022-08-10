ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
10.08.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


МТС СДЕЛАЛ ДОСТУПНЕЕ МОБИЛЬНУЮ СВЯЗЬ ДЛЯ НОВЫХ БИЗНЕС-КЛИЕНТОВ


14:10 10.08.2022

МТС сделал доступнее мобильную связь для новых бизнес-клиентов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, акционное предложение «Большие возможности» от МТС стало привлекательнее. Подключая его, новые корпоративные абоненты за 16,35 рублей в месяц получают неограниченное число минут исходящих вызовов во все сети, безлимитный мобильный интернет на высокой скорости и 50 SMS.

Акция «Большие возможности» включает в себя тарифный план «Умный бизнес 2», в абонентскую плату которого включены 50 SMS, а также услуги «Умный безлимит во все сети» и «Безлимит интернета на Умном бизнесе 2 (до 2 Мбит/сек)». Первая предоставляет безлимит на звонки в сети всех белорусских операторов, вторая активирует неограниченный по объему трафика мобильный интернет на скорости до 2 Мбит/сек.

По новым условиям акции «Большие возможности» цена на весь пакет услуг снижается до 16,35 рубля в месяц в течение первых 90 дней после подключения. После окончания промо-периода общая стоимость составит 29,07 рубля, но абонент сможет самостоятельно отключить дополнительные услуги.

Акция «Большие возможности» действует для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подключают новый номер. Воспользоваться предложением можно по 31 октября 2022 года, обратившись в любой салон связи МТС.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.08.2022
валюта курс
EUR 2.6345
USD 2.5829
RUB 4.2780
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.08.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6339 -0.0006
USD 2.5796 -0.0033
RUB 4.2662 -0.0118
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.08.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6350 2.6400
USD 2.5700 2.5780
RUB 3.3000 4.2700
подробнее

Конвертация в банках
на 10.08.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0231 1.0329
EUR/RUB 62.0000 79.7000
USD/RUB 61.0000 77.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте