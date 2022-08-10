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ЭКОНОМИКА РБ
НА ЗАСЕДАНИИ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ОБСУДИЛИ ХОД ДОРАБОТКИ ПРОЕКТА ЗАКОНА «ОБ ИЗМЕНЕНИИ КОДЕКСОВ»
13:25 10.08.2022
На заседании, которое вела председатель Постоянной комиссии Любецкая С.А., депутаты обсудили ход доработки к рассмотрению во втором чтении проекта Закона Республики Беларусь «Об изменении кодексов», назначив даты заседаний рабочих групп.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Палаты Представителей, также были рассмотрены иные вопросы, касающиеся деятельности Постоянной комиссии.
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