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ЭКОНОМИКА РБ
КОЧАНОВА ПРОВЕЛА СОВЕЩАНИЕ С РУКОВОДСТВОМ СТОЛИЦЫ ПО ВОПРОСАМ ЭКОНОМИКИ, ОБРАЗОВАНИЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
12:12 10.08.2022
Председатель Совета Республики, уполномоченный по Минску Наталья Кочанова 9 августа 2022 года провела совещание с руководством столицы. На повестку традиционно вынесены актуальные вопросы жизнедеятельности Минска.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Совета Республики, участники совещания обсудили вопросы экономики, образования и здравоохранения, работу организаций и предприятий города Минска.
В совещании приняли участие помощник президента — инспектор по Минску Александр Барсуков, министр внутренних дел, уполномоченный по Минску Иван Кубраков, председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев, заместители председателя Минского городского исполнительного комитета, главы администраций районов столицы.
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