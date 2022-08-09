ЭКОНОМИКА РБ

КОЧАНОВА ПРОВЕЛА СОВЕЩАНИЕ С РУКОВОДСТВОМ СТОЛИЦЫ ПО ВОПРОСАМ ЭКОНОМИКИ, ОБРАЗОВАНИЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

12:12 10.08.2022 Председатель Совета Республики, уполномоченный по Минску Наталья Кочанова 9 августа 2022 года провела совещание с руководством столицы. На повестку традиционно вынесены актуальные вопросы жизнедеятельности Минска. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Совета Республики, участники совещания обсудили вопросы экономики, образования и здравоохранения, работу организаций и предприятий города Минска. В совещании приняли участие помощник президента — инспектор по Минску Александр Барсуков, министр внутренних дел, уполномоченный по Минску Иван Кубраков, председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев, заместители председателя Минского городского исполнительного комитета, главы администраций районов столицы.