ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
10.08.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


КОЧАНОВА ПРОВЕЛА СОВЕЩАНИЕ С РУКОВОДСТВОМ СТОЛИЦЫ ПО ВОПРОСАМ ЭКОНОМИКИ, ОБРАЗОВАНИЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ


12:12 10.08.2022

Председатель Совета Республики, уполномоченный по Минску Наталья Кочанова 9 августа 2022 года провела совещание с руководством столицы. На повестку традиционно вынесены актуальные вопросы жизнедеятельности Минска.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Совета Республики, участники совещания обсудили вопросы экономики, образования и здравоохранения, работу организаций и предприятий города Минска.

В совещании приняли участие помощник президента — инспектор по Минску Александр Барсуков, министр внутренних дел, уполномоченный по Минску Иван Кубраков, председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев, заместители председателя Минского городского исполнительного комитета, главы администраций районов столицы.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.08.2022
валюта курс
EUR 2.6345
USD 2.5829
RUB 4.2780
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.08.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6345 +0.0037
USD 2.5829 -0.0014
RUB 4.2780 -0.0141
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.08.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6230 2.6450
USD 2.5650 2.5780
RUB 3.3000 4.2800
подробнее

Конвертация в банках
на 10.08.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0200 1.0350
EUR/RUB 61.2000 79.8000
USD/RUB 60.1000 77.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте