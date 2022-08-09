В Минэкономики 9 августа 2022 года состоялась встреча по рассмотрению предложений Агентства сервисизации и реинжиниринга по оптимизации административных процедур, сообщает пресс-служба Минэкономики.

Мероприятие проходило под председательством замминистра экономики Сергея Митянского.

Как отметил Сергей Митянский, с созданием Агентства сервисизации и реинжиниринга изменены подходы по выработке предложений по оптимизации и цифровизации административных процедур, реинжинирингу бизнес-процессов их осуществления.

«Активные дискуссии государственных органов, бизнес-сообществ в рамках второго этапа снижения административной нагрузки на бизнес развернулись на площадке Агентства.

Далее – выработанные в рамках взаимодействия «регулятор – бизнес – Агентство» предложения обсуждаются экспертами специально созданной при Минэкономики рабочей группы по выработке новых подходов к регулированию хозяйственной деятельности», – пояснил алгоритм действий заместитель главы экономического ведомства.

В рамках первого заседания рассмотрены отдельные административные процедуры Минприроды.

По словам Сергея Митянского, по итогам первого этапа снижения административной нагрузки на бизнес было рассмотрено 504 административные процедуры, а на второй этап заявлено более 700 таких процедур.Второй этап оптимизации административных процедур набирает обороты.